上個月底前往賽爾維亞練球的網球好手曾俊欣，經歷被海關強押留置24小時的驚魂記後，透過多方協助順利返台，今天凌晨結束14天居家隔離，接下來再進行7天自主健康管理即可，但他沒有減緩挑戰腳步，計畫本月底繼續出征職業賽。

年僅19歲的曾俊欣在桃園防疫飯店隔離14天期間，外籍教練還是每天安排上午、下午共4個小時的伸展和體能訓練，避免體能下滑，而曾俊欣也透過Instagram限時動態分享在房間內簡單的腳步、擊球訓練，盡量在有限的空間及設備下維持狀態。

一直陪著曾俊欣挑戰職業賽的「曾爸」曾育德透露，自己也因為隔離14天的防疫規定好好休息了一下，比較擔心還在發育的曾俊欣飯量不夠，把中餐便當留給兒子吃。

對於因為簽證溝通問題被塞爾維亞海關強壓留置的插曲，曾育德坦言新冠肺炎疫情對於職業選手參賽增添許多變數，每個國家入境規定一直改變，例如前幾天西班牙也通知入境防疫更嚴格，選手要前往參賽必須留意，也讓賽程安排更加困難，但還是會努力克服，至於是否打新冠疫苗，曾育德認為防疫優先，若可以也願意早點施打，至少出國比賽較安心。

(中時 )