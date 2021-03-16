根據《美聯社》報導，NBA聯盟今天宣布，針對前爵士球員伊利亞米爾沙普（Elijah Millsap）指控球團執行副總裁丹尼斯-林賽在2015年賽季結束時的一次會議上使用種族歧視言論的調查已經結束，結果顯示無法找到證據證明伊利亞指控屬實。

2015年1月5日與爵士簽下10天短約的伊利亞，由於表現不錯，因此爵士決定留下他，但2016年1月5日將伊利亞釋出，在爵士打了67場比賽5場先發。

伊利亞在上個月爆料指控，「2015年4月16日，林賽對我說『如果你再說一個字，我就把你的黑屁股割下來，然後將你送回路易斯安那。」當時總教練史奈德也在場。」

對於伊利亞的指控，林賽表示，「我否認自己曾經發表過那樣的言論。」史奈德也直言不記得林賽說過那些話。

伊利亞在受訪時表示，「我知道有些人試圖在背後操控這件事，讓外界看起來我是在說謊話，我之所以要站出來指控，是因為我想要從泥沼中解放自我，而不是為了要讓林賽受到處分，而且我也知道林賽不是種族主義者，但我說的話是真實的。」

NBA聯盟今天做出調查結果，「經聯盟與爵士獨立外部律師聯合調查後，無法證實米爾沙普對爵士執行副總裁丹尼斯林賽種族歧視的指控。」

爵士隨後也發表一聲明，「我們對於任何歧視行為都是零容忍，感謝NBA的調查，並感謝所有相關人員的配合。聯盟的調查是在獨立的外部律師的配合下進行的，我們尊重最終調查結果。25年來，丹尼斯林賽一直是NBA備受尊敬的籃球主管。」

伊利亞米爾沙普是保羅米爾沙普的弟弟，兩兄弟先後都曾效力過爵士，保羅至今仍活躍在NBA賽場，目前是金塊的主力先發球員，至於伊利亞則是籃球浪人。

(中時 )