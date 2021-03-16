因為新冠肺炎疫情去年取消的波士頓馬拉松，今年比賽仍延後舉辦，目前官方給出10月11日周一舉辦，為了提供安全的社交距離，今年規模將比往年縮減一點，僅開放2萬名跑者參賽。

波士頓田徑協會今天公布了2021波士頓馬拉松僅開放2萬人參賽的訊息，這項賽事去年因為新冠肺炎延賽後又停辦，是賽史第一次延期，當時有超過3萬名跑者報名。

對於今年僅提供2萬人報名空間，波士頓田徑協會主席格里克（Tom Grilk）表示：「除了比往年更小規模的競賽，我們還會新增重大的規範，希望確保參賽者和民眾的健康安全，我們致力於讓這場歷史最悠久的馬拉松賽事，可以在10月份盡可能安全的進行。」

波士頓馬拉松從1897年開始舉辦，去年賽史首度取消，不過為了安慰馬拉松愛好者，主辦單位安排了一個為期10天的線上虛擬路跑，大約1萬6000參與距離42公里的虛擬馬拉松，今年大會繼續虛擬活動，計畫開放7萬人參與，時間為10月8日到10日，登記時間為4月20日到23日。

(中時 )