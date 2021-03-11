巴西2019冠狀病毒疾病疫情嚴重，今天新增2349人死亡，創下去年2月出現首例病例以來單日新高，且已超越美國，成為全世界在一天內染疫不治人數最多的國家。

巴西媒體G1報導，根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）造成的單日死亡人數，巴西已連續幾天超越美國。

根據「用數據看世界」網站，巴西單日每百萬人染疫不治人數3月2日超越美國，之後差距愈來愈大。美國人口超過3億3000萬，巴西人口約2億1000萬。

自去年初新型冠狀病毒全球大流行以來，美國和巴西是染疫死亡人數最多的兩國，美國累計52萬7699例死亡，巴西26萬8568人不治。單單3月1日至10日晚間，巴西已有近1萬5900人死亡。

美國展開大規模疫苗接種之際，巴西正面臨疫情最嚴峻的時刻，且只有4.1%的人口接種至少1劑疫苗（約870萬劑）。根據「用數據看世界」網站，美國已施打9020萬劑疫苗。

巴西快樂港聯邦衛生科學大學（UFCSPA）流行病學家史坦（Airton Stein）評估，雖然新型冠狀病毒不分貧富，在世界各國蔓延，但社會福利結構愈不完善的國家，對民生影響愈大，不僅衝擊醫療衛生體系，也為弱勢群體帶來重大風險。

3月2日，巴西有1726人死於武漢肺炎，首次創下3月單日紀錄後，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）說，沒有必要對大流行「製造恐慌」。

2天後，波索納洛批評各州政府採取抗疫限制措施是「無謂之舉」，甚至回應各州長「你們要這樣哭鬧到何時？」

波索納洛還稱要求國家購買更多疫苗的人是「傻瓜」，表示「如果要疫苗，就跟你媽要吧」！

巴西公共衛生機構克魯茲基金會（Fiocruz）肺病學家多柯摩（Margareth Dalcomo）說，「這個月將是我們人生中最悲慘的3月」，她預測，依照目前的病毒傳播速度，巴西死亡人數將在3月底或4月初破30萬人。

沒有聯邦政府統一的抗疫政策，巴西各州只能各自採取限制措施，包括宵禁和關閉學校、海灘等公共場所，但仍不足以遏制病毒傳播。

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）今天在疫情記者會上說，隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與聖保羅大學（USP）合作進行的一項研究初步結果顯示，布坦坦研究所與中國北京科興生物技術公司（Sinovac）研發的新型冠狀病毒疫苗CoronaVac對抗源自英國、南非和巴西的3種變種病毒株有效。

布坦坦研究所目前在聖保羅州內陸小城塞哈納（Serrana）進行的群體免疫研究初步結果亦顯示，源自巴西亞馬遜的變種病毒株P.1已是當地的主導病毒，意味著其他城市也可能出現這種狀況，這也可以解釋巴西疫情為何迅速惡化。

(中央社)