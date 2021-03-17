中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，國內今日無新增COVID-19病例，確診病例數維持990例。目前秋冬防疫專案持續實施，提醒民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心統計，截至目前國內累計182,540例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含180,172例排除)，其中990例確診，分別為874例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、956人解除隔離、24人住院隔離中。

指揮中心指出，全球COVID-19疫情仍然嚴峻，新增病例數已連3週上升，美洲、歐洲為目前疫情流行中心。依據監測資料顯示，全球累計120,530,790例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國29,572,713例、巴西11,594,204例、印度11,409,831例、俄羅斯4,409,438例及英國4,268,821例為多；病例中2,677,828例死亡，以美國546,762例、巴西281,626例、墨西哥194,944例、印度158,856例及英國125,690例為多。

(中時新聞網)