電動機車業者Gogoro表示，新款平價電動機車Gogoro VIVA MIX於2月底上市後，到店試乘、購車人潮踴躍，為提供消費者更多近距離的賞車試乘機會，Gogoro將於全台四個城市舉辦「City MIX 騎士出任務」巡迴活動，包括台北、台中、台南和高雄，於各城市中設置三個人潮熱鬧的地點，透過手機活動App的查詢導覽，一步步地引導民眾完成踩點任務，民眾只須抵達任一踩點位置，掃描該站點QRcode，即表示該點踩點完成，並依照活動App的訊息指引前往下一個活動站點，每完成一個踩點，就能獲得一份禮物，分別有Gogoro官方貼圖、KKBOX 30天免費序號、VIVA MIX神祕好禮；依照指示完成三個踩點任務後，須上傳活動照片至Facebook、Instagram等個人社群，設定公開分享，就能獲得VIVA MIX的抽獎資格。

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