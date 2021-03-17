即日起至4月22日止於大西拉雅觀光圈消費集章，可抽電動機車iPhone12等大獎。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

「大西拉雅觀光圈FUN闖關」活動開跑囉。即日起至4月22日止，於大西拉雅觀光圈指定業者及遊客中心領取闖關卡，於指定店家消費滿100元以上便可蓋一個印章，集齊兩個印章後，就能參加抽獎，有Gogoro電動車及iPhone 12等大獎。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年於關子嶺成立大西拉雅觀光圈聯盟，整合食、宿、遊、購、行等優質資源，強化觀光旅遊市場與區域之發展。

活動期間於大西拉雅觀光圈指定業者及遊客中心便可領取闖關卡，只要於活動指定店家消費滿100元以上便可蓋一個印章，集齊兩個印章後，將闖關卡交給店家並保留存根聯，即可擁有抽獎資格。活動奬項將於5月10日於西拉雅管理處的官方FB紛絲專頁公佈得獎名單。

另即日起至3月18日止，只要在西拉雅管理處的官方FB紛絲專頁上分享活動貼文及留言，並@2位好友，即可參加抽獎活動，獎品包含大西拉雅觀光圈500元現金抵用券(於配合業者／店家使用)及東山咖啡隨身包。本活動奬項將於3月19日抽出幸運兒。

(中時 )