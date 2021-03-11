國內不少觀光景點都有業者提供遊客電動自行車，尤其台東縣池上鄉伯朗大道、關山鎮親水公園，改裝電動4輪自行車盛行，不少遊客騎上公路導致車禍意外頻傳，地方上要求管理這類時速25公里以下的慢車已10年，台東縣政府今年訂出「慢車管理自治條例」草案，針對車種形式、領牌照和電力安全都納入管理，預計今年實施。

花東縱谷推廣慢遊，池上和關山部分地區不能開車，遊客都改租自行車或是改裝的4輪電動車悠遊享受田野風光。但池上鄉代表許金興表示，遊客開心出遊，但一騎上車，對路段不熟，又愛搶快、蛇行，跌落田間意外頻傳，更曾目睹遊客開放性骨折的驚悚畫面。

對此，縣府訂出「台東縣慢車管理自治條例」草案，針對縣內人力為主、電力為輔的3輪以上觀光用途載客或租賃車輛必須領牌、驗車，並指定行駛路段及時間等做出管理。並在日前公告，希望業者在管理和經營上有所依據，更讓遊客多一層保障。雖有部分業者提出疑慮，但大部分業者都樂觀其成。

縣府表示，各方意見在16日前都可以向縣府提出，預計2021年上半年會送交縣議會審查，最快下半年實施，也會有試辦輔導期，希望透過包括可行駛區域和車輛的安全管理，讓台東縣成為最安全的慢遊城市。

此外，池上湧入大量遊客，除了為地方帶來觀光財外，遊客「犁田」、亂丟垃圾都農田造成破壞，池上鄉公所去年提出補償條例，只要農田遭遊客破壞受損，都能提出補償申請，再由公所向所有自行車租賃業者統一收取代償費用，每筆農田每年最多可補償2000元。不過去年整年都無農民申請，可見農民在乎的不是補償金，而是遊客的公德心。

(中時 )