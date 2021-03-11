2021年超級股東會日出現。證期局11日公布，截至本月8日為止，已登記額滿的超級股東會日期共九天，即6月10、11、16、17、18、22、24、25、29日，每天都有90家上市櫃公司舉行股東會。由於股東會登記日期到15日截止，目前還有七家公司尚未確定日期。

證期局副局長蔡麗玲表示，今年股東會年報有新增兩大事項，第一是所有上市櫃公司必須在年報上揭露董事會評鑑結果，即各公司要自行評鑑董事會運作效能，共五大項，滿分5分，另外還有董事會成員的自評，投資人今年可以在年報上看到各公司對其董事會運作效能的自評結果。

二是2020年底實收資本額20億元以上，或外資、陸資持股逾30％的上市櫃公司，今年要申報英文版年報，共有657家公司今年要揭露英文版年報。

同時，為了鼓勵上市櫃公司在股東會前提早公布年報，供投資人查閱、強化公司治理，2021年所有上市櫃公司若在股東會召開前16天，就上傳年報者，在公司治理評鑑時可加1分，去年是14天前上傳即可加分，共有1,335家上市櫃公司提早上傳。

一般上市櫃及興櫃公司最晚是股東會召開前7天、未上市櫃的公開發行公司是股東會召開前2天，上傳年報即可，但為了讓股東有時間準備會議內容，金管會鼓勵提早上傳年報，去年是14天，今年開始要提早到16天才有加分。

證期局也提醒各公司常見的三大年報缺失，一是未依規定揭露董監酬金，二是近三年出現稅後虧損、設質比逾50％、公司治理最後級距或不予受評的公司，沒有依規定揭露前五位酬金最高主管的酬金；三是董總為同一人、互為配偶或一親等親屬者，沒有依規定說明原因、合理性、必要性及因應措施，都會被要求重訊說明及補正。

同時，為發揮股東行動主義，今年每日股東會召開家數減少為90家，目前已登記額滿的共九天，即6月10、11、16、17、18、22、24、25、29日，明年家數將再減少為每日最多80天。

(工商 )