隨著COVID-19疫情對全球持續產生各種影響，各國政府和組織機構藉由運用藍牙技術，幫助保護公眾和員工在不同環境的安全。除了接觸風險通知系統和測試系統之外，最新藍牙市場研究報告《藍牙技術如何在疫情時代實現安全復工策略》指出，多元的藍牙解決方案還能帶來更高的效率和投資報酬率，例如實現空間管理、環境監控、清潔衛生管理和資產管理等的創新應用，幫助企業在後疫情時代蓬勃發展。

藍牙設備已被廣泛用於協助控制新冠病毒的傳播。由於藍牙技術在智慧型手機中的普及，各國政府都在使用基於藍牙技術所開發的大眾接觸風險通知系?，讓曾接觸過COVID-19病毒感染者的使用者得到警報。

以英國為例，英國國民健康服務體系（National Health Service，NHS）的接觸者追蹤應用在推出後的兩個月內就被下載了近2,000萬次。許多國家都推出類似的解決方案。接觸風險通知系統顯然將成為學校、零售商店、辦公大樓、公共場所等眾多環境安全復工和重新開放的重要措施。

近幾個月，支援COVID-19疫情回報的藍牙解決方案數量，在全球出現爆炸性成長；即時定位系統（Real-Time Location System，RTLS）、智慧建築和其他物聯網解決方案供應商透過對現有產品進行調整或創造新產品，來協助企業機構運用位置資料和分析以實現安全復工。這些解決方案中有不需要額外基礎設施的短期部署方案，也有可能需要額外基礎設施卻也可以提高定位服務精準度和進一步改善業務的長期即時定位系統方案。

藍牙技術在全球恢復的過程中扮演著重要的角色，而藍牙解決方案還可以提高效率和投資報酬，幫助企業在後疫情時代蓬勃發展。ABI Research預計，到2025年，藍牙即時定位系統標籤（Bluetooth RTLS tags）的年出貨量將超過3億件，用於資產追蹤、人員追蹤、車輛追蹤、工具設備追蹤等使用案例。

該市場研究報告亦指出，隨著人們紛紛開始復工，商業環境更需要為了使用者健康安全和保障以及建築資源的有效利用，而配備互連裝置以持續監控建築環境。這一需求將推動新一代管理型建築自動化系統（Building Automation System，BAS）解決方案的發展，如空間管理、環境監控、清潔衛生管理和資產管理。這些新的應用將主要由基於無線感測器的裝置來實現，這些裝置既可以作為獨立的應用，也可以與傳統的BAS整合。

隨著低功耗藍牙功能和位置服務被整合到越來越多Wi-Fi AP供應商的存取點中，部署將變得更加簡單和普遍。目前，市場對隨插即用解決方案的需求旺盛，此類解決方案開箱後即可輕鬆部署，無需大量的佈線、配置和測量工作。據ABI Research預計，隨著位置技術的價值得到廣泛的認可，在2020年至2025年期間，企業存取點的藍牙整合數量將實現14％的年複合成長率。

雖然許多企業可能最初會選擇無基礎設施解決方案，但ABI Research認為，從長遠來看，規劃一項有效的即時定位系統策略，將帶來更大的價值並實現企業投資報酬率的最大化，同時還能帶來極高的營運效率，協助企業在後疫情時代保持競爭力。

COVID-19疫情使得人們將流程改善視為未來規劃流程的首位，並有可能增加人們對即時定位系統的瞭解，畢竟此類解決方案具有更廣泛的業務影響。因此，越來越多的人意識到，即時定位系統解決方案提供的價值多於單純的位置資料所帶來的價值。

雖然針對COVID-19疫情相關應用的解決方案不斷湧現，但制定一整套RTLS和智慧建築策略將十分有益。該策略可以使用透過藍牙技術獲得的位置洞見，全方位提供與COVID-19疫情相關，以及其他更廣泛的使用案例，這些解決方案還能夠推動實現一些案例，這些案例的特點包括：即時定位系統價值將隨時間逐漸增加、可擴展到其他業務領域、幫助推動提升效率。

(工商 )