中國港澳辦副主任張曉明等中共官員下周將到港，就人大決定進行解說，並聽取香港各界意見；料人大常委會將於4月中旬開會正式對選舉具體方案拍板。人大高票通過決定後，特首以降港府官員均立即表忠支持。民主派則認為，民主派參政空間會收窄。

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥傍晚開記者會說到，愛國不等同一定要愛黨，但作為官治者一定要尊重中國共產黨領導、具中國特色的社會主義制度。愛黨是黨員的義務，自己並非共產黨員，但在一國兩制原則下，也要接受和尊重中央體制，任何人都不能做削弱制度的事。

人大《決定》五個界別中沒有提及社會福利界，林鄭則相信人大常委會可能將過往在第三界別的社福界放入第二界別，即專業界別。而未來12個月完成本地立法工作，並舉辦3場選舉，「工作量好大」。

香港立法會主席梁君彥說，議會仍會有不同政治理念的人士或政黨，繼續反映香港的整體利益。警務處等多個紀律部隊首長均聲明支持人大決定。教聯會稱支持擁護，教育界應提升學生了解基本法及一國兩制。律政司指會積極配合修訂本地法例的工作。民主黨主席羅健熙認為，民主派參政空間一定會收窄，民意無法在體制內反映。

(中時 )