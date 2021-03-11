大疫之年，能過上「普通」的生活已是萬幸。作家袁瓊瓊以散文〈普通人結弦的神話〉，描寫日本花滑選手羽生結弦如何以「普通人」之姿，成就不凡的競技生涯，獲得九歌109年度散文獎。年度散文選主編黃麗群認為，袁瓊瓊文中「一個普通人，按照普通的法則，便可以出人頭地。」也象徵台灣去年在疫情影響下的寫照，「普通的人，普通的事，普通的法則與生活，普通，然而貴重。」

袁瓊瓊自2017年開始「研究」羽生結弦，藉由報導、紀錄片等，發現羽生結弦對努力、教養等「普通的法則」堅持不懈。她致詞時表示，今年的散文選選文有歷史感，其中也有許多和她一樣長年持續寫作的作家們，如季季、陳雨航等，年度散文選獎項頒給今年70歲的她，也象徵了九歌的精神，持續和傳承，「想告訴所有的朋友們、新作者們、年輕的孩子們，像我一樣一直寫下去。」

黃麗群表示，是看著九歌的年度文選長大的，但面對2020年的文選，因為是個特殊的年份，勢必不能任性跟自作主張，雖然壓力大，但非常愉快，「雖然大家都覺得沒人在讀書了，但這一年來還是有很多很好的創作者不斷的書寫。」

有趣的是，年度散文中，有不少文章並未在紙本刊物發表，甚至也有臉書文。黃麗群表示，乘載的通路不代表散文品質的好壞，「如果有人覺得臉書文不好，那也只代表你自己臉書文寫的不好啊！」

年度小說獎由邱常婷以〈斑雀雨〉獲獎。邱常婷特地從台東來台北領獎，致詞時表示，平時大部分時間都在台東，寫作、讀書，或是偶爾到山上幫父母工作，覺得距離文學圈很遠，得到九歌的肯定很夢幻，「我很喜歡寫小說，寫小說對我來說是每天都在做的、必要又普通的事，不覺得有什麼特別的，所以收到肯定時，感覺都像是賺到的一樣，是超出我想像的事。」

年度小說選主編張亦絢表示，邱常婷的小說具有獨特的風格，深刻的呈現兩種認同，也處理了對傷害的思考。對於小說中如何處理假設，她引哲學家之言表示，「真誠並不等於實話實說。實話實說有可能是僵化、逃避或懶惰的結果，重要的是對真誠付出的方式。我們要用很不一樣的思考去想，文學裡的真誠是什麼。」

九歌年度童話獎由施養慧〈天字第一號情報員〉獲得，王麗娟〈牆壁壞壞〉則獲「小主編推薦童話獎」。

台灣文學圈從「五小」純文學出版社開始有「年度文選」傳統，小說選已持續超過半世紀，散文選自1982年起編選，今年也邁向第40年，藉由每年的作品，勾勒當代台灣的社會樣貌。

(中時 )