全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669）11日宣布推出全新AVer X18iS紫外線殺菌智能充電車，專為學校防疫打造，可在平板與筆電等行動載具充電的同時，進行UVC全方位殺菌，5分鐘就能消滅99.99％的細菌和病毒，提供師生更安心的教育環境。

圓展指出，新推出的X18iS配備6支254奈米波長的UVC殺菌燈管，讓殺菌範圍更全面。同時，為避免師生接觸到紫外燈，前門使用不透光玻璃，加上貼心的紫外線開關連動車門設計，當車門開啟，紫外燈會立即自動關閉；而當車門關閉，可選擇自動模式循環消毒或手動一鍵啟動，趁下課時間快速完成行動載具的殺菌。

此外，X18iS也特別設計讓筆電可半開放置，讓外側機身和內側螢幕與鍵盤都能有效殺菌，從裡到外徹底消毒；機身內擁有超寬敞的擺放空間，搭配圓展專利的可調式隔板與電源線夾，能依照行動載具尺寸調整間距，電源線整齊收納更簡單。至於充電系統則採用圓展最高規格的智能充電程式，針對兩層充電區域進行動態監控，精準分配電流，優先針對低電力區域充電，充飽電後即自動停止進電，行動載具再也不過充；且機身外側配備充電面板，即時呈現各層充電狀態，一眼就能確認充電進度。

受到疫情的影響，防疫觀念也逐漸進入校園，學校可藉由X18iS落實教室防疫，確保所有行動載具乾淨無虞，避免細菌和病毒在教室四處擴散，師生在校授課與學習都能更放心。

(工商 )