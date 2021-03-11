澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）前分析師周安瀾11日在國會聽證會上，稱中國大陸正竊取澳洲的智慧財產和機敏技術，而經常與外國進行學術交流的大學，正面臨愈來愈嚴重的外國干預和間諜威脅。

周安瀾在澳洲國會情報及安全委員會（PJCIS）的聽證會上表示，大陸招募海外人才的「千人計畫」，已構成重大國家安全問題。且澳洲各大學研究機構對與大陸的學術合作與交流「太過天真」，未善盡風險管理責任。他強調，目前澳洲各大學面臨的外國干預和間諜問題，幕後黑手主要指向中國大陸，但也包括俄羅斯、伊朗和緬甸。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯稍後也在同場聽證會上，稱安全情報組織正與內閣官員、內政部和總理辦公室擬定機敏技術清單，將依項目要求澳洲各大學審慎對待有關科技。他強調，澳洲各大學正面臨冷戰結束以來最嚴重的外國干預，政府並不打算干預學術自由，也不會禁止與中國大陸的學術接觸，但要求各大學提高警覺。他也補充，在大學的協助下，安全情報組織2020年已多次展開對外國獲取澳洲智慧財產的調查。

雖然勃吉斯並未提及任何特定國家，但他表示，雖然有「不只一個」國家正嘗試竊取澳洲技術和智慧財產，但其中一國「尤其活躍」。《澳洲金融評論報》（The Australia Financial Review）指出，中國大陸以「千人計畫」為各國學者提供經費，但要求成果的專利和智慧財產權需在中國大陸申請，其中包括許多能用於軍事上的技術。

(中時新聞網)