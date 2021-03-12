屏東縣消防局12日8時58分接獲民眾報案指稱，萬丹鄉保惠街一處建築工地有工人中毒，警消隨即派員出勤，3人疑因吸入不明氣體造成身體不適，救出後第一時間送醫，皆意識清楚。

屏東萬丹儲水槽施工，3工人一進入當場昏迷獲救送醫。(翻攝屏東縣消防局臉書專頁)

警消指出，3名工人當時在密閉式蓄水池施工，因吸入不明氣體造成身體不適，消防局隨即派遣包括萬丹、屏二、新園、潮州、崁頂等分隊各式消防車輛13車、27人出動救援，9時16分回報3名中毒工人已全數救出。

其中2名男子送往屏東基督教醫院治療、另1人則送往潮州安泰醫院，所幸意識皆清楚。

(中時新聞網)