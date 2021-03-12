屏東縣消防局12日8時58分接獲民眾報案指稱，萬丹鄉保惠街一處建築工地有工人中毒，警消隨即派員出勤，3人疑因吸入不明氣體造成身體不適，救出後第一時間送醫，皆意識清楚。
警消指出，3名工人當時在密閉式蓄水池施工，因吸入不明氣體造成身體不適，消防局隨即派遣包括萬丹、屏二、新園、潮州、崁頂等分隊各式消防車輛13車、27人出動救援，9時16分回報3名中毒工人已全數救出。
其中2名男子送往屏東基督教醫院治療、另1人則送往潮州安泰醫院，所幸意識皆清楚。
(中時新聞網)
屏東縣消防局12日8時58分接獲民眾報案指稱，萬丹鄉保惠街一處建築工地有工人中毒，警消隨即派員出勤，3人疑因吸入不明氣體造成身體不適，救出後第一時間送醫，皆意識清楚。
警消指出，3名工人當時在密閉式蓄水池施工，因吸入不明氣體造成身體不適，消防局隨即派遣包括萬丹、屏二、新園、潮州、崁頂等分隊各式消防車輛13車、27人出動救援，9時16分回報3名中毒工人已全數救出。
其中2名男子送往屏東基督教醫院治療、另1人則送往潮州安泰醫院，所幸意識皆清楚。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。