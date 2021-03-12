行政院長蘇貞昌今日赴立法院備詢，被媒體問到政院提出的「打炒房稅」時，蘇貞昌表示，大家都希望房價是合理，而且讓想要買房子的人買得起，不是用來炒作。有鑑於炒作的風氣或者有這個現象，政府就要想盡辦法遏止，像紅單炒作，政府就加以打擊、遏止。

像有人把一個房屋要改成幾十間，降低價值，避免繳稅，政府也要加以遏止。像這一次推出來的稅制就是，因為有人買房屋不是自住，他就是買來賣，一再轉手賺取暴利，所以這次就房地合一來稅制調整，希望這種短買、短賣炒作的現象加以遏止。

蘇貞昌強調，至於囤房稅有人也說要採行，但如果對於幾間房屋，這樣來就要課稅，有的在大都市裡的房屋1間就比鄉下的房屋5間還要高價值，所以用幾間來算並不確實。

同時，就算用這樣幾間來算，增加繳稅，但也不過一年差幾千塊，但房屋價值都幾千萬，所以房東並不會受影響，反而會藉這個理由說政府增加他的稅，他就去提高房租，會間接影響到租屋族。政府也看到外國有這樣失敗的例子，所以沒有這樣推出，但還是會持續觀察各個方面，希望能達到「打炒房」的效果，但政府不是打房。

(工商 )