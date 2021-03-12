根據TrendForce最新調查，上月三星位於德州奧斯汀工廠受暴風雪影響，導致生產停滯，預估整座廠房產能利用率須至三月底才會回復至90%以上，其中，該廠與智慧型手機高度相關的產品有高通5G RFIC、三星LSI OLED DDIC，以及三星LSI CIS Logic IC；以市場供應機制來看，又以前兩項產品生產受阻最嚴重，預估第二季智慧型手機產量約有5%會受影響。

TrendForce表示，由於本次為預警停電，儘管只有部分WIP(Work In Process；在製品)晶圓面臨報廢，但因該事件使得該廠有逾半月的時間暫停投片，對目前已相當吃緊的晶圓代工產能來說，衝擊相當明確；以Line S2單月產能來看，Qualcomm 5G RFIC約占近30%投片、Samsung LSI OLED DDIC占近20%投片、Samsung LSI CIS Logic IC占15%投片。

高通RFIC主要供給5G智慧型手機應用，透過AP套片或5G modem交付客戶，初步預估該事件影響時間將發生在第二季，且該季5G手機交付數量約有30%會受影響。然而，考量終端智慧型手機品牌在5G AP套片或5G modem的既有庫存支援，以及尚可透過提高4G手機生產比重穩定季度生產表現，因此，預估對全季智慧型手機生產數量影響將落在5%左右。根據TrendForce了解，三星Line S2將優先復工RF項目，屆時影響幅度可望再收斂。

三星LSI OLED DDIC主要應用在蘋果iPhone 12系列，影響時間同樣落在第二季底。考量蘋果在現有機種的備料高峰已過，短期內庫存應足以應付，加上iPhone 12 mini因市場銷售表現不如預期，可能提早在第二季進入停產等狀況，將有助於蘋果紓解因該事件所致的缺料壓力。再者，近期舊系列iPhone 11銷售回溫，蘋果同樣可透過增加該系列生產占比穩定季度生產表現，故TrendForce認為第二季iPhone產量受其影響有限。

整體而言，5G手機生產表現於第二季會面臨較大挑戰，由於仍可透過提高4G智慧型手機的生產比重維持該季生產水平，預估第二季智慧型手機受影響的幅度可望控制在5%以內，全年則仍維持13.6億支的生產預測，然而，5G手機全年滲透率不排除將受此事件影響，由原先約38%的預估值，下滑至36.5%。

(時報資訊)