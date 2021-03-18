台灣加工出口區電機電子工業同業公會今日於高雄軟體園區會議中心舉辦「2021年5G／AIoT論壇與成果展示」，遠傳電信於會場展示高彈性的5G企業專網四大解決方案以及智慧製造應用，並由遠傳企業暨國際事業群資深協理梁翔瑜以「5G理論／挑戰與應用」為題發表演說，與現場產、官、學界貴賓分享企業如何透過5G為製造業加速轉型升級，以協助南台灣產業掌握關鍵成功要素，取得市場先機。

梁翔瑜表示，高雄位於產業發展的絕佳戰略位置，市府團隊也提供完整友善的科技產業園區與5G試驗場域，遠傳2020年9月即加入「高雄5G智慧城」產業聯盟，聚焦於智慧工廠、智慧製造、智慧交通、智慧觀光等領域，遠傳很願意持續攜手5G生態圈夥伴，與高雄在地企業共同合作，今年也將持續於「高雄科技產業園區」推動產業、跨領域合作，協助高雄發揮產業能量。

遠傳今日於會場展示的5G企業專網四大解決方案，可協助不同需求的業者以最符合效益的方式導入5G。梁翔瑜指出，遠傳深耕5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」已久，藉由5G專網高可靠度、高覆蓋率、高客製化特性，能因應企業的不同業態、不同領域的狀況，為企業量身打造最適切的5G應用。以智慧製造為例，5G創新應用能解決廠址中生產線上傳遞涵蓋率、傳輸速度的問題，以及達成快速轉換產線、縮短交期時間、產品品質控制等目標。

遠傳同時展出的智慧製造廠務管理應用，包括結合大數據與人工智慧的「智慧製造戰情室」，可協助企業匯聚資訊進行交叉計算，協助決策管理提高效率；以及「工廠MR／AR應用」，透過影像辨識結合視覺分析實現遠距廠房管理，正確執行機具安裝、保養與維修任務，更能輔助新進人員進行操作訓練、產線巡檢，提升安全與效率。

(中時 )