為協助所有類型創作者在 Facebook 上創造收益，Facebook 希望支持不論是以製作或分享內容為主要收益來源的創作者，或是在 COVID-19 疫情持續期間在社群上發展不同業務機會的創作者，都能享有賺取營利和業務成長所需的工具和支援。同時，Facebook 宣布將在未來幾周在台灣推出付費線上活動功能，讓社群互動的方式更多元，也為創作者和企業商家提供在 Facebook 上新的營利形式。

Facebook 支持創作者在社群中茁壯成長，將為創作者提供更多營利選擇，包含持續強化星賞機制(「星賞」是一種虛擬商品，可讓粉絲在直播時表達對創作者的熱愛)讓粉絲或追蹤者支持影片創作者，創作者也可加入插播廣告計畫(Facebook現在提供片頭廣告、片中廣告和圖像廣告三種插播廣告版位)並刊登廣告，或透過品牌置入內容和品牌合作管理平台的品牌合作來創造收益，讓所有類型的創作者都能選擇最適合自己社群的營收工具。

Facebook 支持創作者在社群中茁壯成長，將在台推出付費線上活動功能，為創作者提供更多營利選擇。（Facebook 提供／黃慧雯台北傳真）

自2020年起，許多實體活動受 COVID-19 疫情的影響而被迫取消，為了支持內容創作者與中小型企業，Facebook 在台灣將推出付費線上活動的功能，讓粉絲專頁可透過直播自行舉辦付費線上活動，包括烹飪、美妝、運動、線上講座等各種教學課程，或者 Podcast 錄音、喜劇表演、體育活動等多元形式，讓社群的交流更為活躍，不受疫情或社交距離的影響，也讓創作者生態圈更蓬勃發展。

Facebook 希望支持內容創作者能夠在 Facebook 成長茁壯，將繼續強化所有的營利產品，如欲瞭解 Facebook 產品和服務、相關實用祕訣和最佳作法，請前往創作者工作坊。

(科技)