前國策顧問邱垂亮教授於今於澳洲布里斯本衛斯理醫院辭世，享壽84歲。對此，民進黨立委管碧玲在臉書表示，邱垂亮教授啟發無數被國民黨洗腦的年輕人，十分不捨。

管碧玲指出，在風聲鶴唳的威權時代，黨外運動被政府宣傳為江洋大盜般的犯罪行為，既破壞社會安定，又儼然是中共的同路人，在那個時代，連言論都可以涉及叛亂罪，邱垂亮以在澳洲昆士蘭大學教授的身分，聲援黨外，不只隔海唱和，甚至回到台灣助一臂之力。

管碧玲回憶當年參與黨外運動時，親眼見證到黨外支持者，因為邱垂亮挺身而出；同時，邱垂亮以國際名校教授的身分，替黨外講話，也讓聽信政府文宣、被洗腦的選民，有思考、覺醒的刺激。

管碧玲說，邱垂亮因為替「台灣政論」寫文章，造成台灣政論被停刊，自己也被涉嫌叛亂，長達兩年半不能回台灣，這種威嚇從沒有讓他退縮，終其一生，他關心奉獻台灣民主運動，鞠躬盡瘁，哲人已遠，精神不死！邱教授，願您安息！

(中時 )