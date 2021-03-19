陸委會主委邱太三昨拋出兩岸尋求「建設性的模糊」，今進一步說九二共識爭議大，已無法運用在建設性模糊。對此，國民黨主席江啟臣強調，基於中華民國憲法的九二共識，這就是建設性的模糊，彼此求同存異，解決問題；國民黨大陸部主任左正東則說，民進黨若遵守憲法，就不該再汙名化九二共識。

江啟臣中午在萬華凱達大飯店宴請藍委餐敘，約有20多位藍委參加，巧的是，藍委羅明才也在同一地點為前立法院長王金平設宴祝壽，為此，黨團特別準備捧花與蛋糕，由江啟臣率藍委一同到隔壁包廂替王金平祝壽。

江啟臣會後受訪表示，今天是春酒，氣氛很好，剛好前立法院長王金平生日宴在隔壁，大家就一起幫王金平祝壽，他祝福王金平福如東海、壽比南山、呷百二。

談到陸委會主委邱太三昨宣布將恢復大陸商務人士來台，期待兩岸能否找出互惠互利的最大公約數及「建設性的模糊」，江啟臣說，基於中華民國憲法的九二共識，其實就是建設性的模糊，大家求同存異，解決問題，這就是過去國民黨在做的事情。

國民黨大陸事務部主任左正東指出，九二共識本來就是基於中華民國憲法以及增修條文，希望民進黨能夠真心誠意地維護和遵守中華民國憲法，他強調，中華民國憲法能連結兩岸，且提供兩岸互動的法律基礎。

左正東說，民進黨如果真心誠意地去遵守這套憲法，就不要再汙名化基於中華民國憲法的九二共識，相信不管是兩岸或在國內，這條路都會愈來愈寬廣。

(中時 )