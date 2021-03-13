林務局人員與登山協會成員，協力挖掘土穴並混入肥沃的客土。（新竹林區管理處提供）

林管處結合登山團體打造綠蔭知性登山口，活動圓滿落幕。（新竹林區管理處提供）

林務局新竹林區管理處與火炎山登山協會成員，13日上午於火炎山登山口進行原生植栽綠美化活動，新竹林管處指出，此次選用的苗木都是火炎山地區具有特色的樹種，期待未來這些樹苗長大後能營造出綠蔭扶疏且具有生態教育意義的登山口面貌。

新竹林管處表示，此次在登山口栽植的樹木主要有4種，為金毛杜鵑、青剛櫟、大頭茶、山黃梔，都是台灣原生植物，能夠適應火炎山多石礫環境且耐旱，具強韌的生命力，尤其是金毛杜鵑，更是可以在陡峭的山壁上生長的狠角色。

金毛杜鵑被喻為是火炎山上的另一種火，據當地老一輩的描述，以前火炎山上長滿了金毛杜鵑，每年3至5月花期時，火紅色的花朵綻放，整座山猶如著火一般。另外，山黃梔及青剛櫟分別喜歡長在背陽及向陽山坡，而大頭茶則是生長在山稜線上，是登山遊人欣賞認識野外自然生態的好素材。

新竹林管處指出，2019年知名的登山網站「健行筆記」所舉辦的「全台縣市步道大票選」，火炎山榮獲第1名，其後在社群媒體與網美的推波助瀾之下，到訪火炎山的民眾日益漸增，如今每日至少都有百人以上的遊客到訪，假日時上山的人數更會超過上千人。

原本的火炎山登山口的腹地狹小，而且留有一些舊水泥塊及管線，顯得雜亂無章。近期在新竹林區管理處與在地登山志工團體的努力下，已針對登山口進行整理，接著便是要透過此次的綠美化活動，一改過去紛雜的登山口形象，營造出全新的入山氛圍，同時能更加懂得尊敬山林、愛護環境。

(中時 )