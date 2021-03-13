高雄長庚醫院兒童過敏免疫風溼科郭和昌醫師踏入專科領域已近二十年，兒童的關節炎個案診治超過千人，對於診治兒童關節炎，他希望透過繪本，讓更多民眾了解關節炎。

郭和昌曾診治過幾個幼年型類風溼性關節炎的病童，他們正值青少年青春洋溢，卻苦於關節炎的病痛造成許多活動受限制，甚至無法以正常姿勢走路更有必須以輪椅代步的個案。這些孩子多麼希望能與其他同學依樣，能自由活動。

郭和昌身為專科醫師，對於推廣認識孩子的關節病，覺得這是個刻不容緩的使命。因此，他推動親子共讀繪本，攜手各領域醫療專家包括高雄長庚醫院眼科部醫師姜威宇、內科部過敏免疫風溼科醫師許鐘元、骨科部醫師蕭家傑，及兒童過敏免疫風溼科醫師張鈴偲共同撰文。

繪本的故事內容，是專家面訪談多位關節炎病患與家屬所構思完成。架構完成的故事，再與抗癌藝術家張椀晴討論每一情節之繪圖細節。

為了讓更多人了解關節病，郭和昌贈書給紫竹林精舍、幼教協會、幼兒園、托嬰協會，期望所有的孩子都能有健康燦爛的笑容。

(中時 )