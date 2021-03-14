韓國媒體Bizhankook報導說，為了防禦朝鮮半島可能的衝突，韓國軍方已決定購買更多重型攻擊直升機，也就是最新式的AH-64E阿帕契守護者(Apache Guardian)。

防衛部落格(defence-blog)報導，韓國陸軍在2013年就已訂購AH-64E，當時的數量是36架，分屬2個阿帕契營。如今再購36架， 使韓國的AH-64E總數增加到72架。原先韓國陸軍所配備的眼鏡蛇式(AH-1S有、AH-1F有20架）將可全部替代。

韓國陸軍的AH-1S眼鏡蛇。(圖/中新網)

AH-64E 阿帕契守護者是最新式的​​攻擊直升機，除了原先阿帕契具備的載彈量大、飛行距離遠、火力強悍等傳統優點以外，守護者具備最新的通信、導航、感測器和武器系統，包括桅頂的毫米波雷達，以及可遙控無人機的能力，使守護者具備極佳的戰場環境感知能力，而且除了對地面和空中目標進行分類之外，守護者也可以在海上環境作戰。

(中時新聞網)