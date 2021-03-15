有關媒體報導稱政府研擬麥寮天然氣站作為三接替代方案，經濟部次長曾文生鄭重澄清說明，麥寮不是、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案。

經濟部解釋，麥寮若要興建天然氣接收站，也是供氣給麥寮電廠及其汽電共生機組的燃煤轉燃氣使用，對於加速減煤、減空污有正面效果，經濟部樂觀其成也樂意共同推動。只是麥寮建站時程完全趕不上明年底供氣給大潭機組發電的需求，而且若要供大潭發電，還要拉180公里的管線，具體時間難以預估。

經濟部說明，麥寮汽電於2017年時，即在經濟部見證下，規劃將其原有3座共計180萬kW的燃煤電廠於2024年後改為天然氣機組，因此若興建麥寮天然氣接收站，也是要供應給未來麥寮燃煤機組轉為燃氣機組使用。

曾文生強調，若要在麥寮港建造天然氣接收站及電廠，還需要經過環評審查、得到地方政府支持，仍需要六年以上的時間。如果要由麥寮供氣給大潭，兩地相距180公里，需要拉一條180公里以上的管線，期程更是難以估算。完全無法趕上2022年底，三接開始供氣給大潭的機組發電的時間點。

曾文生說，麥寮港若建天然氣接收站並轉為燃氣電廠，的確有助於中南部加快減少燃煤、減少空污的腳步，並且增加國家的燃氣安全存量。但無法解決南電北送、北部機組需要接收站的需求。

至於外界提到台中燃氣接收站擴建、協和電廠增建燃氣接收站，是否可以成為三接替代方案。曾文生指出，台中跟協和同樣無法成為替代方案。目前兩案都還未通過環評，興建與供氣時程至少要到2027年之後，都趕不上大潭電廠要在2022年底供氣發電時間。同時，台中擴建案是為了台中電廠燃煤轉燃氣、協和則是為了協和電廠燃油轉燃氣的規劃，不是三接替代方案。

「增氣、減煤、非核、綠能」一直是政府推動能源轉型的重要方向。麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣發電廠，雖無法成為三接替代方案，這也可有效減少空污，政府對此樂觀其成，也期盼與各界共同推動。

(工商 )