縣長楊文科（中）和文化局長李安妤（左五）與獨立書店負責人進行「跟風閱讀‧悠遊竹縣」活動啟動儀式。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局響應「世界閱讀日」，結合全縣14所公共圖書館、7家獨立書店及傑出表演團隊，從本月20日起至5月2日展開「跟風閱讀‧悠遊竹縣」活動，縣長楊文科15日在竹北新瓦屋或者書店偕獨立書店負責人進行啟動儀式，邀大小朋友參加能拿好禮的6大精彩活動。

「歡迎民眾讀好書、看好書、借好書！」楊文科說，這次活動邀請「誠品書店」共同合作，只要到縣內的公共圖書館借閱3本以上好書，便可獲得「誠品書店」特別設計書籤，同時大小朋友只要集滿四大主題活動印章，就能至文化局換精美好禮「木紋保溫杯」。

另外，「行動書車」4月將在橫山鄉合興車站、竹北市東興圳水圳公及北埔鄉鄧南光影像紀念館搭配音樂會活動啟航，將優質好書及故事表演主動帶給民眾，尚未兌換悠遊卡圖書借閱證讀者，只要跟書車借閱3本書，即可兌換限量設計款借閱證。

文化局長李安妤介紹6大主題活動，包含串聯7家特色獨立書店，透過主題書展、店長私房講座、作家講堂等活動，帶領民眾探索獨立書店之美，鼓勵民眾以行動支持這群持續在藝文閱讀耕耘的實體書店。

同時，「巴雀藝術」中心將在文化局圖書館辦理5場「樂讀有聲圖書館」音樂活動，透過午後音樂會、繪本音樂會，以在地、文學、電影等主題，結合影像、口白及現場演奏，把故事和傳統民謠串織成一本豐富多彩的立體有聲書，讓讀者彷彿走進繪本實境。

(中時 )