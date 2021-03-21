波羅的海國家立陶宛日前成立友台組織「立陶宛－台灣論壇」，成員包括部會首長和議員，準備全面推動對台關係。

立陶宛去年10月舉行大選，新政府一上台即聲明將支持「為自由而奮鬥」的台灣，並放出風聲要在台灣成立代表處，引來中國的抗議。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service, BNS ）報導，立陶宛政壇和文化界的代表16日成立「立陶宛－台灣論壇」，選出曾任教育部長和國會友台小組主席史特波奈維希亞斯（Gintaras Steponavi?ius）擔任論壇主席，準備全面強化對台的經濟、學術、文化和政治關係。

這個友台組織共有50多位創始成員，包括經濟部長阿爾莫奈特（Au?rin? Armonait?）、外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adom?nas）、首都維爾紐斯（Vilnius）市長希馬修斯（Remigijus ?ima?ius）等政府首長；歐洲議會議員瑪爾得科涅（Au?ra Maldeikien?）等多位議員；以及在維爾紐斯大學（Vilnius University）和維陶塔斯瑪納大學（Vytautas Magnus University）任教的老師。

史特波奈維希亞斯表示，論壇結合了立陶宛各界的菁英，他們的共同點是支持以價值為基礎的外交政策和理解台灣面臨的挑戰。

史特波奈維希亞斯強調，立陶宛人民很清楚活在威脅之下的感受，願努力將台灣完全融入國際社會。

鑑於脫離蘇聯獨立的歷史經驗，立陶宛對台灣受到中國武力威脅特別能感同身受，並視台灣為民主典範。去年4月，逾200位政壇和知識界菁英聯名致函總統瑙塞達（Gitanas Naus?da），支持台灣加入國際組織和在台成立代表處。

(中央社)