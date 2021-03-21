中友時尚藝廊即日起展出國內抽象畫大師-紀向的「意念藝術創作展」，17幅色彩豐富的作品也充份展現了紀向內心的浪漫情懷。（馮惠宜攝）

中友時尚藝廊即日起展出國內抽象畫大師-紀向的「意念藝術創作展」，為消費者帶來17幅紀向近5年來的創作，豐富的色彩充份展現了紀向內心的浪漫情懷。

藝術家紀向除了繪畫之外，也長期從事筆耕，諸如藝術哲學的研究或是生命哲學的探討，另也涉獵新詩寫作與藝術鑑賞評論專欄，近期也發行了《意念藝術idea art》30萬字的藝術哲學書，台中市文化局副局長曾能汀21日也親自蒞臨中友時尚藝廊紀向個展開幕茶會，致詞中特別提到紀向的《意念藝術idea art》著實精彩，文化局的刊物還特別大篇幅的介紹。

此次的展覽呈現四個不同主題的作品：《粉紅氣息》呈現祥和、氣場緩流的狀態 ;《綠生命》表現泱泱生命漾漾冉起的內心景緻 ;《沸騰》傳達內心激昂沸騰的情感，以及《紫色化外》闡述裊裊如夢般的意識世界。希望藉由不同意境的繪畫，將藝術家潛意識中想要將創作與意念結合的想法傳遞給民眾。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：本次展覽適逢中友29週年慶活動期間，紀向作品中所呈現的歡樂繽紛及充滿生命力的意象與中友百貨想要帶給顧客的意念不謀而合，因此中友百貨特別取得紀向的授權，將本次參展作品大規模的使用在全館的空間佈置及購物提袋上，並特別製作質感非常好的雪紡紗絲巾當作活動贈禮品，民眾走在三民路上即可觀看到紀向的畫作，走進館內也能隨處看到由紀向的畫作延伸出來的裝飾品。

紀向表示：「當知道展覽時間剛好碰到中友周年慶時非常的驚訝，想到畫作將成為全館的裝飾物時緊張得睡不著覺，抱持著尊重專業的精神，由主辦單位策畫小組盡情發揮，呈現的效果令人非常驚豔。」

「春天‧甦醒-紀向 意念藝術創作展」從即日起展出到5月3日，本次也邀請藝術家紀向響應公益，提供總價值新台幣157500元整的作品「初春心思」進行義賣，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人癌症希望基金會」。

(中時 )