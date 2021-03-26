永大(1507)今天舉行董事會，除了通過去年度財報外，也公告撤換董事長，在日立董事會取得多數席次下，一舉拉下原本寶佳支持的許作名。同時，許作名原本擔任永大中國董事長兼總經理，也換成台灣日立亞太電梯事業開發室總經理長島真及台灣日立董事長金原慶武擔任。

去年10月日立從外資手上購入永大股票，持股一舉過半，達到51.1％，永大獨董黃福雄在日立股權過半後，才在今年2月提案解任另一派獨董陳世洋成功，順利搭橋讓今天日立完成經營權更替。

董事會今天也通過財報，2020年營收153.18億元，年增12％，營業毛利38.33億元，年增17％，營業利益12.68億元，年增近5成，歸屬於母公司業主淨利13.09億元，年增39％，每股盈餘3.2元。

2020年永大在許作名的帶領下，公司獲利創下4年來最高，由於電梯簽約到認列有長達一年時間，許多的訂單營收會持續反映在今年，永大今年營運還是持續反映上一屆經營團隊的成果。不過，許作名即使帶領團隊繳出亮麗成績，但形勢比人強，今天還是被以個人生涯規劃理由更換，由日立製作所代表人長島真接任董座。永大今年邁入第55年，堅持了55年的台灣本土公司，宣告正式成為日資公司，至於總經理蔡尚育並未在這次替換名單中。

(時報資訊)