韓國SK與LG在美互告官司案，1日傳來一項最新判決。美國國際貿易委員會（ITC）初步裁定，韓國電池業者SK Innovation(SKI)沒有侵權競爭對手，同是韓國LG Energy Solution(LES)的電池專利。消息一傳到股市，1日SKI盤中股價也一度飆漲近15％。

韓國LG與SK在美國互告很多件官司，而這次美國ITC最新且不利於LG的判決，也讓SK暫時扳回一城，

隸屬LG化學(LG Chem)旗下的LES表示，ITC判決令人遺憾但會尊重。LES目前客戶群，包括美國特斯拉（Tesla），美國通用（General Motors）與韓國現代（Hyundai Motor）。2019年，LES向美ITC提出控告，聲稱自己有四項電池專利遭到SKI侵權。

同時，SKI則反駁，因為ITC這次有利於自己的裁決，是完全符合期待，因為花了很多年時間，發展自己的鋰離子電池技術。

1日韓股早盤交易中，SKI曾暴漲近15％，而LG化學則小漲約1.5％，至於大盤KOSPI早盤也漲0.7％左右。

這項最新專利權判決，也與LG先前曾控告SK，非法竊取其商業秘密那件，兩者關聯性蠻大的。

2月份時，ITC的判決是站在LG這一方，對SK頒布一項長達十年的排除令，且禁止進口美國SK的車用鋰離子電池。

身為德國福斯(Volkswagen)，美國福特(Ford Motor)與韓國現代(Hyundai Motor)等電動車電池供應商的SKI也不是個省油的燈，要求美國總統拜登介入，希望能扭轉對不利自己的判決。

3月30日，SK指出，若拜登沒有在11日的審視截止日前，推翻ITC認為自己非法竊取LG商業機密的話，將包括將自己在美的電池業務整個撤掉。

SK揚言要出走，讓喬治亞州不分黨派的議員們都備感威脅。因為SK曾表示，將在當地投資26億美元設廠，並雇用近2,600名員工。若計畫屬實，SK就搖身一變成為喬治亞州的最大外資。

同時，對手LG也有構想要在美國投資超過45億美元。LG表示，若SK一旦放棄在喬治亞州的電池廠，自己可以用四年時間，來填滿車用電池不足的所需產能。

目前，這兩家韓國大財閥還有機會透過協議和解，也可讓ITC之前判決束之高閣。韓國Daishin證券表示，對LG而言，ITC在專利權上的判決，將影響日後在談判桌上大小聲程度。

至於SK，更需要方方面面考慮退出美國市場一事，因為SK特定電動車廠客戶，所使用的是美國製造車用電池。

(時報資訊)