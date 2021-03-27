高齡92歲的畫家姚民生（左）現場揮毫義賣，孫女蔡言箴在旁獻唱爺爺愛聽的祝福歌曲。（劉秀芬攝）

高齡92歲的畫家姚民生捐出32幅畫作，在台南市長榮路的活泉教會展示義賣，所得將全數捐給北台南家扶中心，展出至4月底。（劉秀芬攝）

高齡92歲的畫家姚民生想趁著還有餘力時助人，捐出32幅畫作，在台南市長榮路的活泉教會展示義賣，所得將全數捐給北台南家扶中心，展出至4月底，歡迎愛好書畫藝文人士踴躍參觀，一起響應愛心義賣行列。

姚民生出生於浙江省，自幼即喜歡繪畫，當時因動亂加上生活環境不佳，放棄了繪畫，19歲時投筆從戎，歷經30餘載軍旅生涯，再通過公教人員考試，轉任公務員，始重拾畫筆抒發心懷。

姚奶奶也在先生的鼓勵下於3年前開始作畫，她筆下的牡丹花栩栩如生十分動人，亦有3幅參展義賣。

姚民生說，軍旅生涯中多次遇險，也都很幸運安然脫險，而感受信仰的力量，期待能如耶穌愛世人一般多行善事，偶然機會認識活泉教會的丁濘恩牧師，得知北台南家扶每年皆需為家扶兒籌措大筆助學金，故起心動念想捐出字畫略盡棉薄之力。

姚民生退休後，大多時間都在畫畫，畫作內容多元，有時取材生活經驗，也曾經多次參展，甚至現場揮毫送參觀者。

姚爺爺孫女蔡言箴說，爺爺曾說，他的生命曾辛苦過，也甘甜過，因此要透過畫畫，傳達祝福大家喜樂平安的心願。姚爺爺昨於活泉教會現場揮毫，孫女蔡言箴亦在旁獻唱爺爺愛聽的祝福歌曲，讓現場氣氛備感溫馨。

北台南家扶主任莊淑惠特別感謝姚民生的善心義舉，莊淑惠表示，初見姚爺爺，見他行走輕快不輸年輕人，後方知姚爺爺因歷經風霜，健康狀況多少受到影響，但他依然對此公益展出充滿積極的熱情令人感動。

莊淑惠說，本次所獲捐助將運用於下學期預計頒發的助學希望工程獎助學金，也呼龥社會大眾能用實際行動來關心弱勢家庭，同時歡迎民眾自即日起每周六日可至活泉教會參觀姚民生的書畫義賣展。

(中時 )