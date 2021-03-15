（3:20更新，補充體育署說法）今天凌晨2點多在台東現發生車禍事故造成死傷，車上其中一人是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道培訓隊選手楊宇潔，因此受到矚目，國訓中心也趕緊了解狀況並說明，表示該選手為台東大學體育系學生，今天是請假返校上課，為四肢輕挫傷，現正留院觀察中，至於新聞報導的酒駕自撞，國訓中心補充待檢調報告正式出爐，若選手酒駕查證屬實，將依相關規定辦理後續懲處事宜，規定上最嚴重將退訓。

國家運動訓練中心執行長李文彬表示，今天上午原訂中央流行疫情指揮中心來中心做關於選手施打新冠肺炎疫苗的說明，國訓中心收到選手發生車禍事故後也趕緊了解所有狀況再公開說明，其中只有1位亞運培訓選手，其他5位都是台東大學學生，還要學校進一步說明，在國訓中心的選手是周六訓練完可以放假，這位選手在周六離開中心回家，上周有提出請假，今天要回台東大學上課。

對於楊姓選手酒駕，相關肇事責任警方仍釐清中，國家運動訓練中心表示，目前的資訊都是媒體報導，中心先靜待警方報告，等檢調發布正式相關資料，如果選手酒駕查證屬實，會根據國家運動訓練中心培(集)訓隊教練選手管理要點相關規定辦理後續懲處事宜，規定上最嚴重將退訓。

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，選手目前還在醫院，會在等警方正式調查報告，如果選手違規屬實，再根據「國家運動訓練中心培(集)訓隊教練選手管理要點」規定，處以退訓處罰。

楊宇潔是台東人，國三開始進入柔道隊正式訓練，目前台東大學體育競技學程四年級的學生，專攻57公斤級，兩度參加過全運會，在108年全運會為台東縣奪得1面銀牌，目前是亞運培訓選手，原本今天回台東大學上完課會回國訓中心繼續訓練。

(中時 )