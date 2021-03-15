央視報導，中國駐緬甸大使館指出，14日下午，緬甸萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。中方指出該事件性質十分惡劣，要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為。

報導稱，目前仰光部分地區實施軍事管制。3月14日當天，位於緬甸仰光城郊萊達雅工業區的兩家中資服裝廠遭人為縱火。其中一家為中資，名為「美傑」，從事服裝配套生產。另一家為中緬合資，名為「環球」，從事服裝製作。

14日下午1點50分左右，20多名縱火者騎摩托車、帶著鐵棍等武器和汽油衝進廠房，多名工廠員工被打傷。

事發後，中國駐緬甸使館第一時間同緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。

中國駐緬甸使館指出，中方企業在紡織制衣行業的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。並要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。

(工商 )