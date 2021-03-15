治理加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭運動組織「哈瑪斯」（Hamas）今天表示，哈瑪斯選出一位女性進入政治局，這是史上首次。

哈瑪斯10日宣布辛瓦（Yahya Sinwar）連任加薩政治領袖，今天又披露經過內部投票後，選出的20位政治局成員。根據法新社看到的官方名單，其中包括2名女性香堤（Jamila Al-Shantee）與舒拉伯（Fatima Shurab），後者是「女性委員會」主席。

哈瑪斯在新聞稿中指出，香堤的職位是被指派擔任，舒拉伯則是「第一位當選」進入政治局的「女性」。

加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）政治與媒體系教授艾默（Adnan Abou Amer）表示，哈瑪斯「想改變形象，展現他們開放、女性具有代表性，藉此對國際社會與整個地區傳遞正面訊號」。

巴勒斯坦將於5月22日舉行議會選舉，7月31日舉行自治政府主席選舉。這是15年來巴勒斯坦首場大選。

(中央社)