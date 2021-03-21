委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）一座天然氣廠的管線當地時間20日傳出爆炸，畫面顯示橘黃色的巨大火球衝上天際，官員痛斥是恐怖攻擊，目前沒有傷亡傳出。

Uno de los videos que circulan de la explosión en El Tejero, estado Monagas, que ha sido denunciada por el gobierno venezolano como un ataque terrorista contra las instalaciones de Pdvsa.pic.twitter.com/yCs3XgAiaL — Luigino Bracci Roa (@lubrio) March 21, 2021

Una vez más el Oeste de #Monagas se vio afectado por las llamas del abandono.



La explosión de hoy de Gasoducto de una instalación petrolera en #ElTejero, deja claro en que convirtieron la primera fuente de desarrollo de Venezuela, HUMO Y DESTRUCCIÓN. pic.twitter.com/ZW59nvd0ln — Piero Maroun (@PieroMaroun) March 21, 2021

俄羅斯衛星通訊社報導，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）位在東北部摩納加斯（Monagas）「El Tejero」的一座天然氣廠的管線20日突然發生大爆炸，民眾拍攝的現場畫面顯示，「碰」的爆炸聲響後，橘黃色的巨大火球直竄天際，大火直直地往上竄燒，濃煙密布。

委內瑞拉石油部長艾爾艾薩米（Tareck El Aissami）譴責這是一起由恐部份子策劃的恐攻事件，稱這起事件是一系列犯罪攻擊，目的是擾亂國營石油公司（PDVSA）的運作。

他說當局已經派遣部隊到當地，盡可能降低損害。

當地媒體報導，當地政府已經要求居住在天然氣廠附近的居民撤離，目前沒有傳出傷亡。

俄羅斯衛星通訊社指出，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一直以來反覆指控美國對委內瑞拉的通訊、能原、石油等設施進行攻擊，馬杜洛稱，西方國家對委內瑞拉實施制裁，以及攻擊國營石油公司（PDVSA）及附屬設施，目的是為了奪取外國資產，防止PDVSA進行交易。

(中時新聞網)