委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）一座天然氣廠的管線當地時間20日傳出爆炸，畫面顯示橘黃色的巨大火球衝上天際，官員痛斥是恐怖攻擊，目前沒有傷亡傳出。

俄羅斯衛星通訊社報導，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）位在東北部摩納加斯（Monagas）「El Tejero」的一座天然氣廠的管線20日突然發生大爆炸，民眾拍攝的現場畫面顯示，「碰」的爆炸聲響後，橘黃色的巨大火球直竄天際，大火直直地往上竄燒，濃煙密布。

委內瑞拉石油部長艾爾艾薩米（Tareck El Aissami）譴責這是一起由恐部份子策劃的恐攻事件，稱這起事件是一系列犯罪攻擊，目的是擾亂國營石油公司（PDVSA）的運作。

他說當局已經派遣部隊到當地，盡可能降低損害。

當地媒體報導，當地政府已經要求居住在天然氣廠附近的居民撤離，目前沒有傳出傷亡。

俄羅斯衛星通訊社指出，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一直以來反覆指控美國對委內瑞拉的通訊、能原、石油等設施進行攻擊，馬杜洛稱，西方國家對委內瑞拉實施制裁，以及攻擊國營石油公司（PDVSA）及附屬設施，目的是為了奪取外國資產，防止PDVSA進行交易。

文章來源：Heavy Explosion Rocks PDVSA Gas Pipeline in El Tejero, Venezuela - Videos

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(中時新聞網)

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