東非國家坦尚尼亞已故總統馬古富利（John Magufuli）因心臟病驟逝，副總統哈山（Samia Suluhu Hassan）今天宣誓就任新總統，成為東非國家第一位女性元首。

半島電視台（Al Jazeera）今天引述新任總統、61 歲的哈山在首次公開演講宣布，全國將有21天追悼日。

哈山說：「今天對我來說不是好日子，心中有傷痛，在悼念中宣誓就職。」她並表示，現在不是互相指責的時候，應該攜手共進邁向已故總統馬古富利所渴望的坦尚尼亞前進。

馬古富利最後一次公開露面的2週後，政府於17日宣布他因心臟病驟逝，享壽61歲。期間有謠言指稱他因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過世，但遭官方否認。

哈山從地方政府到國會，20年政治生涯表現優異，2015年總統大選被任命為馬古富利的競選搭檔。她的領導風格被認為與有著強烈民粹主義的馬古富利形成反差。馬古富利因不包容異議而飽受批評。

坦尚尼亞面積約94萬7300平方公里，人口約5631萬，1961年脫離英國管轄獨立。人民中約有61%信奉基督教，35%信奉伊斯蘭教。

(中央社)