美德州暴風雪衝擊持續，三月初德州合計年產114.5萬噸AN仍受阻、停擺，約占美國產能72.6％。美國為AN出口大國，加上亞洲廠歲修計畫，供需愈顯緊繃，遠東區現貨報價強勢狂飆；繼先前單周大漲450美元後，最新報價續揚200美元，達2,700美元新高價位，今年來漲幅達56.5％。

無獨有偶，德州MMA受阻產能合計63.1萬噸，也是至三月初仍未能回復開車，牽動美國產能65.7％，催化遠東區現貨報價攀揚至每噸2,030美元，今年來漲幅逾18％。台塑（1301）、中石化（1314）首季收益大吞補丸。

分析師認為，塑化行情頻創新高，塑化族群首季營運豐收可期。不過，近期五大泛用樹脂漲幅趨緩，且最新上游原料乙、丙烯報價持平、小漲來看，下游轉嫁能力已趨緊，預期第二季塑化行情將以高檔區間震盪走勢機率較高。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約三成，頭份廠和小港廠各年產20萬噸CPL；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

台塑指出，因同業Ineos第二季減量供應亞洲合約客戶，導致下游業者轉向現貨市場採購，加上韓國東西石化(26.5萬噸/年)及日本旭化成(20萬噸/年)等AN廠停車檢修，現貨市場供應短缺情況難以緩解，AN行情可望進一步攀升。

此外，第二季適逢亞洲MMA同業密集歲修期，加上歐美供應缺口，同業日本三菱化學大幅抽調亞洲廠產能支援，市場供應偏緊，加上原料丙酮價格走強，現貨行情也可望維持強勢。

中石化CPL、AN佔營收占比各達五成、四成。近期除AN報價狂漲，CPL也攀至每噸1,990美元，今年來漲幅28.38％。第一季營運有望明顯轉佳，上半年走堅可期。

(工商 )