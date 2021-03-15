今年澳洲網球公開賽獲得男單亞軍的俄羅斯職業男網好手麥維德夫（Daniil Medvedev），昨天在ATP巡迴賽13公開賽奪得生涯第10座冠軍，最新公布的世界排名擠下西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），成為新的世界第2，也是從2005年7月以來，ATP首見世界前二是瑞士費德勒（Roger Federer）、納達爾、塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）或英國莫瑞（Andy Murray）之外的好手。

麥維德夫昨天在13公開賽男單決賽以6比4、6比7（4比7）6比4擊敗法國選手埃貝爾（Pierre-Hugues Herbert，前譯赫伯特），讓他世界排名積分可以再增加，「當你做了很棒的事，世界排名有所前進會讓你感覺更棒。」麥維德夫說，「這對於自我肯定有很大幫助，在成為世界第2之前，我先贏得了冠軍。」

冠軍數達雙位數也實現了麥維德夫兒時其中一個夢想，「很開心拿到第10冠，冠軍數邁入兩位數是我小時候的夢想。雖然這已經是很棒的數字，但我還想試著更努力去贏得更多冠軍，我很喜歡硬地賽事，我覺得這是我最能發揮的場地，我感覺在這硬地賽事能明白該怎麼找到克敵的方法。」

麥維德夫目前10座冠軍有6座來自室內硬地賽事，生涯在2019年美網、今年澳網兩獲四大賽亞軍，這兩項大滿貫也都是硬地賽事，差別在於美網和澳網是室外場地。

(中時 )