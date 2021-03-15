嘉義縣大林鎮公所去年獲得嘉義縣環保局7萬元獎勵金，鎮長簡志偉擔憂清潔隊員工作安全，經研議後，為隊員量身打造一款連身工作服，不僅提高執行時的辨識度，並貼心設計預防衣服贅布外露，被垃圾車機械捲入或卡到的危險。隊員15日試新裝，鮮橘色連身工作服讓整個團隊顯得更有朝氣與活力。

簡志偉表示，清潔隊工作量不斷增加，但隊員人數不足，更加重了現有清潔隊員的工作負荷。最近有幾位隊員因公受傷或生病，使得清潔隊人力分配更為吃緊，雖然資源有限、人力不足，但於各項環保工作業務上，均表現優良。

他指出，去年公所參加本縣資源回收考核多項評比都達目標值，獲得環保局7萬元獎勵金，為加強保護他們工作安全，以及提升隊員工作時的安全防護，這筆獎金全數運用於隊員新製工作服的經費上。

大林鎮長簡志偉（右）希望工作服能加強團隊工作士氣，凝聚團隊向心力。（大林鎮公所提供／張毓翎嘉義傳真）

大林鎮公所清潔隊員新式的工作服上，除了印有「大林鎮公所」字樣，閃亮的橘色布料具有可辨識性，隊員在執行任務時，民眾即使站在遠處，還是能清楚看到；此外，隊員多於夜間執行任務，背後的反光條設計，可以加強保護夜間工作者。

簡志偉強調，隊員在高風險作業環境下，必須給予舒適、安全、實用等具有多功能防護的工作服，公所訂製這批工作服也希望能加強團隊工作士氣，凝聚團隊向心力。

(中時 )