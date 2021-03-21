美國陸軍開始對皮卡汀尼兵工廠(Picatinny Arsenal)設計的火砲自動裝彈機進行測試，這是美軍「遠程火砲計劃」( Extended Range Cannon Artillery,ERCA)的重要一步。皮卡汀尼公司新聞稿說，未來大砲所需的人力將能更少，甚至可能不需要士兵現場操砲，也就能大幅提升安全性。

防衛部落格(Defence-Blog報導)ERCA的研發工作，列入陸軍優先遠程精確射擊（LRPF）計劃當中，該計劃分兩階段進行，首先提供增程型的自走榴彈砲，然後再提高射擊速度。

加農炮的射擊需要先選擇正確的砲彈和引信類型，以達到最好的射擊效果，並選擇正確的推進劑以符合所需的距離。步驟是：1.設定引信、2.將砲彈和推進藥裝入砲膛、3.關閉砲門、4準備發射大砲，這正是砲兵主要砲操的流程，從古至今改變的不多。

皮卡汀尼工程師著手設計加農砲自動裝彈機，根據裝甲中心項目工程師吉米‧李(Jimmy Lee)的說法，自動裝彈器的射速比人員操砲快了2~3倍。

2018年11月，ERCA的早期變體XM1299榴彈砲，成功達成火砲射擊72公里的紀錄，這是美國陸軍榴彈砲有史以最遠的射程，比現役的火砲射程增加兩倍有餘。

接下來就是射擊速度的提升，在2019年6月的示範，原型的自動裝彈器，外型像個大型的彈匣，它安裝了XM657增程型推進裝藥，以每分鐘7發的速度發射 。

原型的自動裝彈機容量有限，也只能處理一種砲彈和推進藥，它主要驗證系統組件是否可以按預期計劃工作。

Lee表示，下一步就要設計可以執行分辨砲彈、推進藥的自動裝彈機，這個工作會更複雜，因為砲彈、引信和推進劑的形狀、大小和重量都不同。

美國陸軍希望，未來的自走砲，在整個操砲過程，人員都不必在大砲旁邊，只要在安全的地方輸入座標與砲彈種類，其他工作大砲會自己執行。

(中時新聞網)