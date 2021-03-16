孩子的在校成績，是每個家長重視的事情，從風水學來看，居家擺設可能會影響孩子的成績，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，書桌對窗戶、房間狹小、房內放畫像都不利於孩子的成績表現，家長們千萬要警惕不良風水，以免影響孩子學習。

▍1.書桌對窗戶

不少家庭給孩子的房間裝修時，喜歡把書桌擺在窗前，覺得窗前光線好，孩子的心情會更好，學習起來也會輕鬆，其實這是誤解，孩子的書桌不能正對窗戶，因為窗外的行人和車流會分散孩子注意力，讓孩子不能專心學習，另外窗外的煞物會沖煞孩子，影響孩子的身心健康。

▍2.房間裝飾

房間的裝飾也會影響到孩子的學習，顏色的選擇上一定要淡雅，不可用刺眼的顏色，刺眼的顏色容易讓孩子心情煩躁，也不能用太過昏暗的顏色，暗色會導致孩子心情低落。另外，也不能在房間的牆壁上貼一些奇怪的圖畫、人像，因為形必有靈、物以類聚，奇形怪狀的畫像容易對孩子的心理產生負面影響，讓孩子行為怪異。

▍3.燈光顏色

書房燈光的選擇，對孩子也是非常重要的。書房的光源最好選擇白光，燈光應是明亮、均勻、天然、柔軟的，這是容易讓眼睛適應的光線，有利於孩子學習，緩解眼部疲勞，不容易讓孩子產生疲倦感。照明應以柔和的光源為宜，切忌選擇添加顏色的燈光，在有顏色的燈光下學習，不僅對孩子學習沒益處，還會影響到孩子的視力。

▍4.房間狹小

孩子學習的地方不能狹小，否則空氣不流通，一片死氣沉沉，在這種環境裡，孩子的思維就會受到約束，變得遲鈍，甚至還會導致孩子心胸狹隘，心眼小，容易對人發脾氣。所以孩子的學習空間一定要選擇一個寬敞的地方，不宜過於窄小。

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(中時新聞網)