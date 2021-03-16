喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死，引發美國的種族衝突與反省，而事件的核心，前明尼阿波利斯的警察也將受審，關鍵的陪審團也在近日選出，9名陪審團是多元化的群體，目前已知5名白人、2名黑人，1名西班牙裔，還有1位是多元種族的非白人。

美聯社報導，去年5月25日，明尼阿波利斯警察德瑞克‧休文(Derek M Chauvin)臨時盤查黑人居民喬治·佛洛伊德，並以執法為由將其壓迫在地上，過程長達9分鐘，他無視佛洛伊德的求情「我無法呼吸」，結果害死了他。事件引發廣泛的黑人抗議，休文之後遭革職，並被控謀殺和過失殺人罪。

審判將在明尼蘇達在亨內平縣(Hennepin County)地方法院，法官是彼得·卡希爾（Peter Cahill），他考慮到此案涉及全美的公眾利益，因此特別慎選陪審團的種族。

目前已知陪審員包括6名男子和3名女子，年齡從20多歲到50多歲不等，另有2名候補。

星期一，休文的律師艾瑞克·尼爾森（Eric Nelson）希望審理能推遲，理由是陪審團可能因上星期五，明尼阿波利斯市決定向佛洛伊德的家人支付2700萬美元的和解金。尼爾森律師說：「這極大地困擾了辯方，很不公平。」

卡希爾法官沒有立即批准，但他承認時機「很不巧」，並表示會考慮。他說，儘管他已經指示陪審團成員避免受此新聞影響心證，但是早在上星期，陪審員口袋名單成員就被問過這個話題。

星期一，1名可能的陪審員表示，她已經得知市府表達和解，之後她被取消陪審員資格，她也承認這決定會影響自己的心證。

受此事影響，法官在挑陪審團時，不再問是否知曉市府的決定。

一名男子在陪審員調查意向中說，他對休文和佛洛伊德保持中立，並且不相信休文警察有謀殺的意圖。不過他更想知道為什麼在場的其他警員沒有出手干預。

當時與休文一起在場的3名警察，也因沒有出面阻止而面臨二級謀殺、過失殺人罪，他們的案件在8月份審理。

(中時新聞網)