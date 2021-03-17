車身撞破成大洞 蘇花東澳段遊覽車撞山壁 乘客傳死傷

車身撞破成大洞 蘇花東澳段遊覽車撞山壁 乘客傳死傷

蘇花公路台9線115K蘇澳段，昨（16）日下午4時發生遊覽車失控撞山壁，造成6死39人輕重傷，當時共4輛遊覽車共同出遊，最後1輛發生事故，車體後方破大洞，許多乘客遭甩出車外重傷；當時坐在車上、倖存的林姓老翁表示，連續過彎時車速非常快，等到急過第3個彎時，他當時就心想完了，果真下1秒即撞上山壁。

發生事故的遊覽車車上45人全為新北市新店區復興里的里民，他們參加花蓮2天1夜遊，昨天下午4時許返回台北；遊覽車經過下坡路段的連續彎道時，疑似因剎車失靈自撞，車體左後方直接破出大洞，不少乘客遭甩出車外；林姓老翁表示，他當時坐在第5排，一路上就覺得車子有異常，轉彎時速度非常快，等到過第3個彎非常急，當時他就想說完了，接著車子失控撞上山壁。

當時坐在車上的林姓老翁表示，車輛連續過彎時車速都很快，等到急過第3個彎時，他當時心想完了，果真下1秒即撞上山壁。（翻攝中天新聞）

也有另名倖存的乘客說，當時先聽到一聲「碰」，接著就撞上山壁，而且沒有感受車輛有做剎車，「感覺到車子一直撞、一直撞，不確定遊覽車有沒有煞車。」遊覽車游姓駕駛事後相當自責，他說當時在路上就發現剎車沒有反應，非常緊張，一直心想如何讓車輛安全停下，沒想到在下坡路段仍擦撞山壁。

游姓駕駛被送到博愛醫院急救，頭部和腳部都有擦傷，不過意識清楚，他到了醫院仍十分自責，並且擔心同車乘客的傷勢，不斷詢問醫護人員乘客情況。警方在游姓駕駛治療包紮之後，針對案發經過進行詢問，以調查釐清這起車禍發生的原因。

(中時新聞網)