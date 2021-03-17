立院衛環委員會立委邀官員、環團會勘大潭藻礁，因踩上藻礁遭桃園立委鄭運鵬發文砲轟，不過環團認為穿軟底鞋踩上藻礁，是意義非凡的互動，藍營也揪出蔡英文總統當年也踩在藻礁的相片。國民黨前立委孫大千上午在臉書發文反轟鄭運鵬「拜託！不懂就不要出來丟人現眼。」

孫大千說，身為桃園市的立法委員，冷眼坐視桃園市最重要的自然珍貴資產藻礁生態系的大滅絕，不但沒有去捍衛維護，反而去為虎作倀，為了自己的政治利益，寧可犧牲7600年的藻礁。難道不怕寒了桃園市民的心嗎？

他說，身為桃園市的立法委員，至少上網去Google一下，了解藻礁生態系的狀況，就不會連踩上藻礁都能夠如此大驚小怪。會鬧出這種狀況外的笑話，只能夠證明這位立法委員從來沒有真正關心過藻礁。但是，就算沒有知識，也至少要有一點常識吧？

孫大千強調，看起來，鄭運鵬和鄭文燦一樣，都只是嘴巴上愛藻礁，內心裡最愛的，還是權力。

(中時 )