大陸方面日前暫停輸入台灣鳳梨，大陸今出招推出《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（以下簡稱「農林22條措施」），大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台胞台企在農業林業領域發展的各個方面，涉農涉林資金可申請補助。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，這是大陸一貫的「養套殺」手法，一面拉攏，一面打壓，明顯是政治目的，這就是統戰的手法。

鍾佳濱指出，大陸一貫都是使用兩面手法，這是其擅長的策略，已經有許多國家吃過虧，日前陸方突然宣布暫停台灣鳳梨輸入，就是看準出口依賴，形成出口依賴的原因就是惠台政策造成。

針對國台辦今公布的農林22條措施，鍾佳濱認為，任何惠台政策都是要創造更多容易控制的管道，「套養殺」可以設定技術或是依賴等目的，過去大陸是採取偷技術，如果技術偷不成就挖人才，而現今大陸發展強大，對台農業惠台措施就是政治目的。

鍾佳濱說，台灣農業本來就以內銷為主，不是出口導向，不過小農容易受到貿易商價格引誘，因而產生出口依賴，農委會應該協助小農解決生產困境，落實合理化產銷制度，自然就不會被貿易商牽著鼻子走。

(中時 )