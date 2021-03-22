陸委會主委邱太三22日表示，將「分階段」恢復兩岸人員運輸往來，並稱，交流分很多種類，目前先開放商務交流、國際公司相關人員往來，邱太三也呼籲，兩岸交流是雙向的，盼對岸解除陸生來台求學的限制。
邱太三說，因應疫情，將與中央流行疫情指揮中心及相關機關，依據疫情科學指標、兩岸情勢發展，評估「分階段」循序恢復人員及運輸往來等事宜，目前先開放商務交流、國際公司相關人員往來。
立委羅美玲質詢，陸委會一直在喊話，但看到國台辦都不買單，這種強況怎麼扭轉？邱太三表示，兩岸能夠和善發展，不是靠單邊的責任，如何讓兩岸交流更加健康永續，不只是台灣單邊努力，陸委會也正在檢視法規與配套措施，以保障民眾權益、交流秩序與國家安全。
大陸教育部去年4月間宣布，暫停2020年大陸各地、各學歷層級畢業生來台升讀工作。邱太三表示，兩岸交流是雙向的，盼對岸解除陸生來台求學的限制。
(中時 )
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