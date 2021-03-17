蘇花公路遊覽車事故 政院：盡速釐清原因 14:122021/03/17 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院指將盡速釐清遊覽車事故(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路昨發生遊覽車撞山事故，行政院高度重視，行政院發言人羅秉成表示，目前已由運安會立案調查，將盡速釐清發生原因。 蘇花公路遊覽車撞山事故造成6死、39傷嚴重情事。運安會目前立案調查，要釐清事故原因；其中煞車失靈、超速等機械、人為因素都不排除。 羅秉成今天表示，蘇花公路遊覽車事故目前已由運安會立案調查，將盡速釐清發生原因，相關資訊與調查進度將依情況對外說明。 蘇花公路6死車禍 侯友宜：遊覽公司要負責 遊覽車撞山6死39傷 交通部：「蘇花安」加速辦理 (中時 ) #釐清 #蘇花公路 #遊覽車 #行政院 #羅秉成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車齡3年 司機有20年駕駛經驗 04:102021/03/17 社會新聞 蘇花車禍6死 侯友宜探視傷者不捨：這一夜心情很沉重 09:002021/03/17 政治 長榮航空聯手鳥取 日本神牛端上桌 12:402021/03/17 生活 【蘇花車禍】初步鑑識曝 遊覽車剎車沒咬死 檔位在N檔 12:192021/03/17 社會 女清潔工倒臥公廁搶救無效 警拉起封鎖線採證調查 09:312021/03/17 社會 彰化大停電 22萬戶、兩大工業區都慘了 10:572021/03/17 生活 【蘇花車禍】遊覽車公會理事長嘆：遇尖銳連續壁 像刀直接砍進去 10:572021/03/17 社會 【蘇花車禍】高速過3彎釀6死 乘客曝感覺沒剎車：我就想說完了 08:592021/03/17 社會 11年前附近路段 陸客團墜海釀26死 04:102021/03/17 社會新聞 【蘇花車禍】新店復興里長劉洪珠上午現身 處理傷者轉院事宜 11:062021/03/17 社會 【蘇花車禍】女大生連人帶椅甩車外慘死 阿嬤崩潰：還有報平安 11:492021/03/17 社會 政治熱門新聞 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 同居風暴 王定宇4個抱歉認錯了 曝太太第一時間反應 - 政治 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 贊成鄉鎮首長改為官派嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 同居風波後 「房東」顏若芳一身黑首度現身 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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