蘇花公路昨發生遊覽車撞山事故，行政院高度重視，行政院發言人羅秉成表示，目前已由運安會立案調查，將盡速釐清發生原因。

蘇花公路遊覽車撞山事故造成6死、39傷嚴重情事。運安會目前立案調查，要釐清事故原因；其中煞車失靈、超速等機械、人為因素都不排除。

羅秉成今天表示，蘇花公路遊覽車事故目前已由運安會立案調查，將盡速釐清發生原因，相關資訊與調查進度將依情況對外說明。

(中時 )