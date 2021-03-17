面對中國大陸手機業者的激烈競爭，韓國三星電子在2021年，應該還是可以保住自己在全球智慧手機市場的第一名位置。不過，以往三星稱霸的非洲與中東市場，現已幾乎完全被中國大陸手機同業給接管。
根據市調機構Strategy Analytics最新調查，預計整個2021年，全球智慧型手機出貨量，將可望年增6.5％，達到13.8億部。其中，三星市占率為20％，與2020年的占比一樣。
緊咬在後的為美國蘋果（Apple），市占率也與2020年相同都是16％。
Strategy Analytics表示，中國手機製造業者會在2021年高度成長。因遭美國制裁，手機事業節節敗退的華為，其失掉的手機江山，可望其它中國大陸同業分食。
因此，小米公司將以13％市占率，躍升至全球第三位，大於2020年的11％。第四，第五名都是中國大陸手機業者，主攻年輕群體的Vivo為11％與Oppo的10％。回到2020年，Vivo與Oppo的智慧手機市占率均為9％。
Strategy Analytics指出，2021年將是屬於中國大陸智慧型手機業者的一年。因為，在Vivo，小米與Oppo積極行銷，擴充市占以及價格具競爭力的推動下，將包辦亞太地區手機市場前三名。
目前在非洲與中東地區，中國智慧手機製造商傳音控股（Transsion）將可望全面取代三星，成為當地最大的手機供應商。
為了對打稱霸中低階智慧手機市場的中國大陸同業，三星也推出Galaxy A來當面迎戰。
三星計畫在17日，於線上推出Galaxy A52與A72手機。
(時報資訊)
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