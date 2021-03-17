即時通訊軟體LINE被日本媒體爆料，一家由LINE委託的中國外包公司技術人員，在系統開發過程中可看到日本用戶的個人資訊，引發外界關注。對於日本媒體報導，台灣LINE稍早作出官方回應表示，LINE從未提供任何台灣或其他國家之用戶資料給中國政府。

LINE也強調，包括台灣用戶對話在內，LINE自2015年就採用點對點加密技術（E2EE），所有一對一的文字與位置訊息都直接在手機上加密，只有對話雙方可以為彼此的訊息加解密，LINE內部人員或外部第三方均無法攔截或讀取。

LINE表示，LINE的全球（包括台灣）用戶資料只存放於韓國和日本，不存放在中國。LINE存放資訊的日本伺服器與系統符合ISO 27001資訊安全管理系統、SOC2＆SOC3（SysTrust）等資安管理制度並且持續維護，以保護使用者個人資訊與隱私。韓國伺服器亦有嚴格的存取控制保護機制，僅有少數經授權並列管的內部使用者可以接觸重要資訊。

此外，LINE也指出，LINE所有內部員工使用系統與可獲取之資料的情形，LINE均有嚴格的權限控管機制。在目前的登入紀錄上並無顯示台灣使用者資訊有任何未經授權的取得或瀏覽。

(工商 )