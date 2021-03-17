台東縣鹿野鄉山老鼠盜伐2公噸、市值64萬的牛樟樹頭遭查獲，嫌犯聲稱是在核准土地合法取得。（林務局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿野鄉山老鼠盜伐2公噸、市值64萬的牛樟樹頭遭查獲，嫌犯聲稱是在核准土地合法取得。（林務局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東鹿野地區廢棄工廠藏匿2000公斤牛樟樹頭遭查獲，盜伐嫌犯聲稱是在核准土地合法取得並且出示公文，企圖魚目混珠，然而林務局人員、檢警卻在他們提供的照片中，發現特有植物黃藤，顯然與供述地點不合，因此破獲6年前盜伐案，依違反刑法偽造文書、竊盜、違反水土保持法與森林法等將2名嫌犯移送台東地檢署。

林務局台東林管處去年12月接獲線報，鹿野鄉一處廢棄工廠藏匿貴重木，林務人員原本以為只是單純未經許可竊取河川滯留木，會同保七總隊第九大隊刑事偵查小隊偵查才發現重達2公噸、市價64萬的牛樟樹頭，於是報請保七警察、地檢署組專案偵辦。

經檢警比對發現這棵牛樟樹頭並非取自於所申請之土地，而是林業用地，工廠負責人企圖以「合法公文掩蓋非法行為」，嫌犯供稱牛樟樹頭是在核准土地上取得、並出示當年現場照片，試圖矇混過關，然而卻被眼尖的林管處人員發現照片上有黃藤，搜尋附近山坡地後，果然在一處發現黃藤，現場還留下樹頭被挖掘的痕跡。

經專案小組比對嫌犯所藏匿的樹頭，果然是同一顆，林管處人員表示，雖然嫌犯以「時間太久不記得」為藉口，否認犯罪地點，但照片中的黃藤屬於稀少植物，恰巧能證明樹頭的所在地，沒想到犯罪現場周遭植物竟成為最佳證人。

本案違反刑法偽造文書、竊盜、違反水土保持法與森林法等將2名罪嫌移送，此外，是否有其他嫌犯及銷售管道，檢方將持續擴大追查偵辦。

(中時 )